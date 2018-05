AVROTROS ontzettend trots op 18e plek Waylon: 'Duidelijk één van de beste'

De achttiende plek was niet wat Waylon en de AVROTROS in gedachten hadden voor het Eurovisiesongfestival dit jaar maar de omroep laat weten 'ontzettend trots' te zijn op de zanger. Waylon zelf was niet tevreden: 'Dit verdienen we niet'.

De 43 vakjury's beoordeelde het nummer Outlaw in 'Em met een dertiende plek iets beter dan het publiek. Na de stemmen van de televoters zakte Waylon naar de achttiende plek.

'Dat betekent dat de zang in ieder geval in goede aarde viel. Het publiek let meer op de act en podiumpresentatie', aldus een woordvoerder van de omroep. 'We zijn nog steeds ontzettend trots op hem. Hij heeft het ongelofelijk goed gedaan en was duidelijk één van de beste zangers van alle deelnemers.'

'We wilden een keer iets anders op Eurovisie', zegt Waylon tegen de NOS. 'Dat is door een boel mensen begrepen maar door een heel groot gedeelte ook nog niet.' En over de winnaar Israël: Een paar jaar geleden won een vrouw met een baard, nu een dame die een kip nadoet.

Netta ging namens Israël aan de haal met de overwinning. Haar nummer Toy werd derde bij de vakjury maar de stemmen uit Europa bracht haar de winst. 'Onwijs bedankt dat jullie voor iets anders hebben gekozen, dat accepteren en diversiteit vieren. Ik hou van mijn land. Volgend jaar in Jeruzalem!', jubelde ze.