Scooterbrand slaat over naar kerk Zuidoost: zondagsmis onzeker

Een brandende scooter heeft vannacht flinke schade aangericht in het pand van een evangelische gemeenschap in Zuidoost. De pastoor die boven lag te slapen, kon op tijd worden ontdekt.

De scooter stond geparkeerd onder een overkapping naast het pand aan de Millingenhof en vloog even voor twee uur door onbekende oorzaak in brand. Toen buurtbewoners de vlammen ontdekten, was de brand inmiddels al overgeslagen naar het pand.

Terwijl de brand werd geblust, vonden brandweerlieden een slapende man. Het bleek de pastoor te zijn van de katholieke gemeenschap: 'Ik slaap boven, daar is het afgesloten.'

Over de schade kon hij niets zeggen maar de brand komt voor de zondagdienst wel ongelegen, laat hij weten.