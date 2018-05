Brand in loods afvalverwerker Westelijk Havengebied

De brandweer is vanochtend met groot materieel uitgerukt voor een brand in het Westelijk Havengebied. In een loods van Renewi aan de Nieuwe Hemweg was brand uitgebroken, de brandweer kon echter na een half uur al het sein brand meester geven.

In de loods lagen onder andere matrassen opgeslagen. 'Het is een loods ter grootte van een voetbalveld, daar kwam rook uit', aldus een woordvoerder van de brandweer.

Het vuur was al snel onder controle, zegt de woordvoerder. Er stonden weinig spullen in de loods dus van gevaar was nauwelijks sprake.

Brand Nieuwe Hemweg is onder controle. Brand woedde in een stapel matrassen. Deze bevonden zich in een loods met ander afval. — Brandweer AA (@BrandweerAA) May 13, 2018