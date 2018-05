Getuigen gezocht na dodelijke ongelukken Bos en Lommer en Staatsliedenbuurt

De slachtoffers van twee afzonderlijke ongevallen deze week zijn aan hun verwondingen bezweken. In het onderzoek naar de ongelukken is de politie op zoek naar getuigen.

De motorrijder die gisteravond op de Haarlemmerweg ter hoogte van de Bos en Lommerweg in botsing kwam met een auto, is in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een 30-jarige Amsterdammer. Hij werd na het ongeluk door hulpverleners ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis.

Lees ook: Motorrijder op straat gereanimeerd na aanrijding Haarlemmerweg

Ook het slachtoffer van een ongeval eerder deze week is overleden. De 84-jarige vrouw werd woensdag in de Staatsliedenbuurt op de kruising van de Groen van Prinstererstraat en Van Hogendorpstraat geschept door een vrachtwagen. Ook zij werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht maar is daar overleden.

Wie getuige is geweest van de aanrijdingen, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. De politie is bereikbaar op 0900-8844 of digitaal via het tipformulier