Acht vakantiegangers onwel aan boord Transavia-vlucht naar Turkije

Acht passagiers van een Transavia-vlucht onderweg naar Turkije zijn vanochtend onwel geworden, het vliegtuig heeft een voorzorgslanding in Wenen.

Dat meldt RTL Nieuws. De vlucht HV163 was vanochtend opgestegen vanaf Schiphol en had 185 vakantiegangers met de bestemming Antalya aan boord. Na een uur bleken acht mensen onwel te zijn geworden.

Over de aard van hun klachten kan de luchtvaartmaatschappij niets zeggen. Twee passagiers zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Wenen. Er is een vervangend toestel naar Oostenrijk gestuurd.

Transavia heeft nog niets gemeld over de oorzaak, het toestel wordt teruggevlogen naar Amsterdam waar het onderzocht zal worden.