Dries Roelvink wil naar Songfestival

Zanger Dries Roelvink wil Nederland vertegenwoordigen bij het Songfestival volgend jaar.

Dat schrijft de zanger op Twitter.

Gisteravond eindigde Waylon in de finale van het Songfestival op de achttiende plaats. Roelvink reageerde daarop met: 'Nou dan ga ik in godsnaam volgend jaar zelf maar naar het songfestival. Dit schiet ook niet op zo'.

Het is niet de eerste keer dat de volkszanger uitkomt voor deze ambitie. Eind 2007 meldde Roelvink zich ook al aan voor het Songfestival, op aanraden van zijn vriend Ben Kramer. De zanger wilde toen 'een beetje à la Johnny Logan worden'.

Uiteindelijk werd zangeres Hind in 2008 geselecteerd met het nummer 'Your heart belong to me'.