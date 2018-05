Scholieren bereiden zich voor op examens: 'Ik geef altijd het maximale'

Het zijn weer spannende tijden voor duizenden Amsterdamse scholieren. Op 14 mei beginnen namelijk de eindexamens en dus wordt er momenteel hard geblokt.

Ook de 18-jarige Milo moet eraan geloven. Hij gaat voor zijn havo diploma en zit daarom in de bieb te studeren. 'Ik kan thuis niet leren. Ik raak veel te snel afgeleid door omgevingsgeluid of door mijn moeder die op de achtergrond bezig is.'

In de bieb is er volgens hem een 'gedwongen sfeer om te leren'. En dat is nodig, want morgen begint Milo met het eerste examen: geschiedenis. Gelukkig heeft hij al een hele tactiek bedacht. 'Als ik klaar ben met de samenvattingen dan schrijf ik alle jaartallen apart op want die zijn belangrijk.'

Ook kijkt de eindexamenkandidaat filmpjes over onderwerpen die hij lastig vindt. 'De Koude Oorlog ligt mij best wel moeilijk.' Maar vertrouwen in een goede afloop heeft Milo wel. 'Ik geef altijd het maximale. In plaats van 100 procent, geef ik 110 procent.' De vlaggenstok staat thuis dan ook al klaar.