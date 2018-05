Café The Queen's Head opnieuw volgeladen tijdens Songfestival: 'Er loopt geen homo op straat vanavond'

De livestream van het Songfestival in café The Queen's Head op de Zeedijk is gisteravond weer door veel Amsterdammers en toeristen bekeken.

Volgens Jakko ter Borg van The Queen's Head is gezamelijk de finale van het Songfestival kijken bijzonder, omdat je het met z'n allen meebeleeft. 'Daarom vind ik het ook een van de leukste dagen om te werken'.

Ook een van de bezoekers geniet van de saamhorigheid tijdens de finale. 'Ja, dit is natuurlijk hét evenement voor de LGBT-gemeenschap. Er is geen homo op straat vanavond!'

Favorieten

Wel is duidelijk dat de samenstelling van het publiek gemengd is en dat merk je ook aan de favoritieten die meedoen. 'Waar ik voor ben? Bulgarije! Ik kom nou eenmaal uit Bulgarije'. Anderen steunen liever hun favoriete nummer: 'Ik ben voor Noorwegen, want ik vind de zanger van Noorwegen gewoon beter dan die van Nederland'.

Toch zijn de meeste Songfestivalfans trouw aan hun eigen land. 'Ik ben voor Waylon natuurlijk, want ik ben Nederlands en Waylon heeft een goed nummer. Ik denk dus dat hij gaat winnen.'

Uiteindelijk ging Israël er met de prijs vandoor.