GGD geeft voorlichting over vallen: 'Mijn rollatortje wordt nagekeken, fantastisch!'

Volgens de GGD vielen vorig jaar maar liefst 38.000 Amsterdamse 65-plussers. De gezondheidsorganisatie wil daarom ouderen beter voorbereiden om vallen te voorkomen. 'Daar is best wat werk aan de winkel voor ons.'

Tijdens een nieuwe campagne wil de GGD ouderen voorlichten over 'het voorkomen van een val en wat je er zelf in je eigen situatie aan kunt doen', vertelt projectleider Annelies Krikke.

Zo zijn er met rollators nog wel wat risico's waarop sommige ouderen beter zouden kunnen anticiperen. 'Scheve stoeptegels, hoe doe je nou een hellinkje, maar ook in huis gebeuren er met de rollator veel ongelukken', aldus fysiotherapeut Marjolein Kuijt.

APK voor rollators

Naast voorlichting en oefeningen krijgen de ouderen ook een APK-keuring voor hun rollator. In sommige gevallen is dat hard nodig. 'Hij is nog niet zo oud als ik, maar toch wel oud', grapt een van de bezoekers. 'Mijn rollatortje wordt nagekeken en dat vind ik fantastisch!'

'Een soort ANWB maar dan voor de rollators', noemt de monteur de keuring. Volgens hem is de extra controle niet overbodig. 'De mensen kunnen vallen omdat ze denken dat ze op de rem knijpen en hij remt niet en dan douwen ze 'm alsnog weg.'

De GGD gaat de voorlichtingsdagen elke paar maanden organiseren. Wilt u weten wanneer, ga dan voor meer informatie naar de website.