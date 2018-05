Kledingwinkel De Baarsjes overvallen, daders met de fiets gevlucht

Een kledingwinkel aan de Baarsjesweg is vanmiddag rond 16.55 uur vlak voor sluitingstijd overvallen.

De daders zijn er op hun fiets vandoor gegaan. De politie is op zoek naar drie à vier mannen, met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Zij droegen tijdens de overval een zwarte regenjas en zijn vervolgens in onbekende richting gevlucht op fietsen.

Getuigen die iets weten over de overval, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Of de overvallers ook daadwerkelijk iets buit hebben gemaakt, is onbekend.

AMSTERDAM: A'dam, Baarsjesweg, overval. Op zoek naar 3 a 4 mannen. Noord-afrikaans uiterlijk, zwarte regenjas, weg op fietsen. Zelf geen actie.

