Busje met lading oud ijzer volledig uitgebrand in Noord

In Noord is vanavond rond 18.40 uur een busje met oud ijzer afgebrand. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De brand in het voertuig brak uit op de kruising Fazantenweg/Kievitstraat.

Het busje, dat eigendom is van een oud ijzerboer, is vermoedelijk in brand gevlogen door kortsluiting. De eigenaar kwam met de schrik vrij. Het busje is volledig uitgebrand.