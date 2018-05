Onderzoek: één op zeven reizigers heeft te maken met agressie in OV

Eén op de zeven reizigers in het openbaar vervoer heeft vorig jaar te maken gehad met agressie. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van het kenniscentrum CROW. Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste incidenten zich voordoen in de metro of tram.

Voor het onderzoek werden 87.000 reizigers ondervraagd. Van die ondervraagde reizigers zegt 15,5 procent vorig jaar te maken hebben gehad met een serieus incident in het stads- en streekvervoer. In 2016 was dit nog 13,5 procent. Onder serieuze incidenten vallen bedreiging, mishandeling, beroving, intimidatie of 'lastigvallen', schrijft De Telegraaf naar aanleiding van het onderzoek.

Lees ook: Geweld in openbaar vervoer harder aangepakt

Over Amsterdam zijn geen aparte cijfers bekend. Maar in tram en metro hadden respectievelijk 18 en 19 procent van de ondervraagden een ervaring met geweld. In de trein en bus ging het om 14 of 15 procent. Op veerboten heeft 'slechts' 4 procent te maken gehad met vervelende of bedreigende incidenten.

Lees ook: Vakbonden zijn agressie in ov meer dan zat

Gerard van Kesteren, projectleider bij CROW kan de oorzaak van het toegenomen aantal geweldsincidenten niet aanwijzen. 'De reizigerswaardering over het ov is in algemene zin hoger, maar dat lijkt moeilijk te rijmen met een toename van kwalijke voorvallen in trein, bus, tram en metro', zegt Van Kesteren in de krant.

Lees ook: GVB-controleur over spuugincident: 'Vies, smerig en vernederend'

De vakbond voor machinisten, VVMC, pleit voor twee mensen op risicotreinen. 'Niet alleen in weekenden en avonduren, maar in principe altijd. Alleen door persoonlijk ingrijpen kun je raddraaiers in toom houden', zegt bestuurder van de vakbond Wim Eilert.