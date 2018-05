Nu ook stamkroeg voor gameliefhebbers en e-atleten

Esport heeft inmiddels ook zijn weg gevonden naar de Amsterdamse horeca. Deze week opent de eerste eports-bar van de stad zijn deuren aan de Valkenburgerstraat.

In het café kan er dus niet gegamed worden maar kunnen liefhebbers en ook e-atleten zelf op 4K-schermen kijken naar esports. Eigenaar Bas Methorst heeft lang onderzoek gedaan en concludeerde dat Amsterdam in navolging van New York, Parijs en Barcelona ook een esports-bar verdient.

'Het startte vanuit onze passie voor gaming en het is uitgegroeid tot een zelf ontworpen eSports-bar.' Het café heet Ranked Esports en zal vrijdag geopend worden, zondag kan er gekeken worden naar de finale van het League of Legends Mid-Season Invitational.

