Groot deel van Tuindorp Oostzaan zonder stroom

Een deel van Noord zit vanochtend zonder stroom. Liander meldt dat er een stroomstoring is in een aantal straten in Tuindorp Oostzaan. De storing begon rond 9.00 uur.

De straten die zonder stroom zitten zijn de Gutserstraat, de Kwekerijlaan, Moestuinlaan, Tegenhouderstraat en de Vlakkerweg. Ook de NDSM-werf zou zonder stroom zitten.

Volgens een woordvoerder van Liander zitten 1910 huishoudens in postcodegebied 1033 en 1066 zonder stroom. De oorzaak is nog niet bekend, monteurs verwachten dat de storing rond 11.15 uur is opgelost.

Ook over de oorzaak is nog niets bekend. Een monteur is onderweg.