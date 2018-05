'Expats in financiële problemen door inperking belastingvoordeel'

Door een inperking van een belastingvoordeel voor expats dreigen duizenden werknemers uit het buitenland in de problemen te komen. VVD, D66, CDA en CU zetten de beperkingen in het regeerakkoord.

Volgens Het Parool raakt meer dan de helft van de internationale werknemers het voordeel al in 2019 kwijt. Ze zouden hieredoor tussen de 500 en de 1000 euro per maand aan inkomen verliezen, becijferde de stichting ICAP. Deze stichting komt op voor de belangen van expats.

Volgens Robin Pascoe, voorzitter van ICAP, gaat dit veel Amsterdamse expats treffen. 'Mensen moeten van baan veranderen of zelfs verhuizen, omdat zij door het verdwijnen van de expat ruling zich niet meer kunnen veroorloven om hier te wonen.' In Amsterdam zouden zo'n 40.000 expats gebruik maken van de regeling.

Het voordeel voor de expats zit hem in de dertigprocentsregeling. De buitenlandse werknemers hoeven dan over 30 procent van hun jaarinkomen geen belasting te betalen en dat voor acht tot tien jaar. De regeling is ooit in het leven geroepen omdat expats wel meebetalen aan verschillende voorzieningen zoals pensioenregeling, maar er geen gebruik van maken omdat ze vaak weer terugkeren.

De regeling zou verkort worden tot een voordeel gedurende vijf jaar. Dat zou ook gaan gelden voor expats die al in de stad wonen. Er komt dus geen overgangstermijn. Dat betekent dat veel van deze werknemers in de financiële problemen komen. Zo zouden veel expats volgens de krant een veel hogere hypotheekaflossing moeten betalen.

Het Parool sprak ook demissionair wethouder Udo Kock die voorstander is van de inperking, maar wel graag een overgangsregeling ziet.