Vakbonden willen onderzoek naar uitspraken Schaap: 'Positie ter discussie'

Opnieuw ligt brandweercommandant Leen Schaap onder vuur, ditmaal uit de hoek van de verschillende vakbonden. Zij eisen van het bestuur van het brandweerkorps een 'onafhankelijk en disciplinair onderzoek' naar de uitspraken van Schaap.

Dat schrijven de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en BVB in een brief aan het korps. Schaap wordt plichtsverzuim en het schenden van zijn ambtseed verweten.

De uitspraken zorgden op allerlei niveaus voor heftige reacties. 'De uitspraken van Schaap geven steeds weer de suggestie van criminalisering', legt Frans Carbo van de FNV uit. Hij zet er het korps mee in een kwaad daglicht. Brandweermensen hebben daar last van, ze worden er op aangesproken. Er moet nog een onderzoek komen maar wat ons betreft staat de positie van Schaap ter discussie.'

De Veiligheidsregio laat bij monde van burgemeester Eenhoorn van Amstelveen weten niet op het verzoek in te gaan. 'Het bestuur staat volledig achter de ingeslagen koers.'

Schaap noemde de medezeggenschap binnen Amsterdamse brandweer 'de maffia van de medezeggenschap'. Ook vond hij dat de brandweer het overgrote deel van haar tijd niet met haar vak bezig is en slechts 8 van de 24 uur werkt. Daarnaast heeft de 24 uursdienst volgens Schaap de kenmerken van een motorbende.

'Als een gewone brandweerman dit soort publiekelijke uitlatingen had gedaan, was hij waarschijnlijk allang geschorst voor een disciplinair onderzoek', schrijven de bonden. 'We vinden daarom dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen.'