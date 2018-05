Gemeente gaat nog meer geld vrijmaken voor startende leraren

Er is een groot lerarentekort in de stad. De gemeente stelde daarvoor aanvankelijk 1,5 miljoen euro aan beurzen ter beschikking. De beurzen zijn nu door de gemeente verhoogd.

De gemeente wil met de regeling meer leraren aan de stad verbinden. Eerder werd al aangekondigd dat studenten tot maximaal 5000 euro worden gecompenseerd. Studenten die tijdens hun studie al leraar willen worden in Amsterdam kunnen nu een tegemoetkoming krijgen tot 12.000 euro.

Lees ook: Gemeente wil 1,5 miljoen aan beurzen uitkeren aan startende leraren

Leraren die terugkeren naar Amsterdam kunnen rekenen op een tegemoetkoming van maximaal 5000 euro voor kosten of inkomstenderving. Dat bedrag ligt ook klaar voor zij-instromers. Dat was eerst maximaal 3000 euro. Scholen die zij-instromers begeleiden en waar de landelijke zij-instroombeurs niet genoeg is, is er een beurs van 8500 euro.

Lees ook: Startende leraren krijgen voorrang bij toewijzing woning in de stad

Naast de beurzen zijn er ook andere maatregelen genomen. Zo worden reiskosten vergoed, worden parkeerplaatsen herverdeeld bij scholen en worden er 100 woningen beschikbaar gesteld voor woningen.

Lees ook: Leraren starten actieweek voor meer aandacht lerarentekort

Leraren in spe kunnen vanaf 1 juni een beurs aanvragen via de website van de gemeente. De beurzen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.