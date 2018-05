Ouderenvervoerder RMC krijgt boete voor niet-elektrisch rijden

Taxidienst RMC, door de gemeente ingehuurd als ouderenvervoerder, krijgt een boete omdat het vooralsnog niet is gelukt om elektrisch te rijden. De boete is 150.000 euro.

In het contract met de gemeente stond de afspraak dat de vervoerder per 1 januari van dit jaar volledig elektrisch zou gaan rijden. RMC gaf eerder al aan dit niet te gaan redden. Vervolgens sprak de taxidienst de verwachting uit dat in maart de eerste auto's elektrisch zouden gaan rijden.

Begin april moesten alle honderd taxi's van RMC elektrisch zijn. Ook deze deadline werd uiteindelijk niet gehaald. Volgens wethouder Litjens (VVD) zou dat liggen aan de complexiteit van de elektriciteitsaansluitingen op de diverse oplaadlocaties. Dat schrijft hij in een brief aan de raad.

Eerder werd al bekend dat RMC boetes zou krijgen voor de ondermaatse prestaties van het callcenter en voor het niet punctueel rijden. Vastgelegd is dat minstens 93 procent van de ritten op tijd moet zijn. In maart van dit jaar was dit nog geen 90 procent.

Daarom kreeg de taxidienst boetes opgelegd van 1 procent van de maandomzet voor de achterblijvende callcenterprestaties en een boete van 1,75 procent van de omzet voor het niet op tijd rijden.