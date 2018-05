Ajacieden Kasper Dolberg en Lasse Schöne in Deense voorselectie voor WK

Ajacieden Kasper Dolberg en Lasse Schöne zijn vandaag opgenomen in de voorlopige selectie van de Deense voetbalploeg voor het WK in Rusland.

De voetbalploeg maakte de selectie van 35 internationals via Twitter bekend. Ook Feyenoorder Nicolai Jörgensen staat op de voorlopige lijst. In de groepsfase van het WK speelt de Deense club volgens NU.nl tegen Frankrijk, Australië en Peru.

Lees ook: 'Kasper Dolberg keert terug in wedstrijdselectie na slepende voetblessure'

De keuze voor Dolberg is opvallend, omdat de spits maandenlang uit de roulatie was door een voetblessure. Begin april keerde hij voor het eerst weer terug in de wedstrijdselectie van Ajax.

Lees ook: Ajax wint van Excelsior (3-1), maar verliest Wöber en Siem de Jong

Maar sindsdien moest de spits vooral genoegen nemen met invalbeurten. Pas tijdens het laatste competitieduel met Excelsior werd Dolberg opgesteld. Hij wist in de tweede helft een penalty te scoren. Uiteindelijk werd het met moeite 3-1 voor Ajax.