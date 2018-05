Jeroen Wollaars maakt trio oud-AT5'ers bij Nieuwsuur compleet

Oud-AT5-verslaggever Jeroen Wollaars verhuist weer naar Hilversum. Wollaars was de afgelopen jaren correspondent in Duitsland maar gaat bij de publieke omroep per 1 september Nieuwsuur presenteren.

Daar zal hij samen met Mariëlle Tweebeeke, een andere oud-AT5'er, het vaste presentatieduo vormen. Een hele grote eer, zegt Wollaars die in zijn nieuwe rol complexe verhalen inzichtelijk wil maken. 'En dat dat kan bij een programma dat ik bewonder om z'n onderzoeksjournalistiek, om de reportages en de relevante interviews. Een grote eer.'

Wollaars begon zijn carrière in 2002 bij AT5 als redacteur, verslaggever, presentator en eindredacteur. In 2007 vertrok hij naar de NOS om als verslaggever aan de slag te gaan, in 2015 volgde zijn overstap naar Berlijn waar hij correspondent werd.

Bij Nieuwsuur komt hij nog een oud-AT5'er tegen, Saida Maggé. Zij begint deze zomer samen met Eelco Bosch van Rosenthal als inval-presentator bij het actualiteitenprogramma.