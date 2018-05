Auto te water bij Silodam in West: bestuurder bevrijdt zichzelf

Een automobilist is vanmiddag het water ingereden in de buurt van de Silodam bij het Westelijk Havengebied. De bestuurder wist zichzelf te bevrijden en zat al op de kant toen de hulpdiensten arriveerden.

Omstanders, die in de buurt aan het zonnen waren, hoorden een 'doffe klap' en zagen hoe de auto onmiddellijk naar beneden zonk. Twee jongens zouden naar de plek zijn gezwommen om te kijken of de bestuurder hulp nodig had, maar deze kwam zelfstandig alweer boven water.

Wel is het nog onduidelijk of de automobilist letsel heeft overgehouden aan het incident. Bovendien is het onbekend waardoor de auto van de weg is geraakt. Het voertuig ligt momenteel nog in het water.