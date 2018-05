Eindexamens van start: 'Raar gevoel in onderbuik'

Wiskunde voor vwo'ers, Natuurkunde voor de havisten en Nederlands voor het vmbo. Dat waren de eerste eindexamens vandaag.

Op het Calandlyceum in Nieuw-West waren alle drie de disciplines vertegenwoordigd. 'Je hebt gewoon een raar gevoel', vertelde een van de scholieren een uur voor het examen van start ging. 'Je ziet allemaal gasten om je heen, het is een raar gevoel in je onderbuik.'

Ook voor de leraren was het spannend. 'Nu kunnen we horen wat we ze geleerd hebben de afgelopen jaren. Of we ons werk goed hebben gedaan en niet ontslagen worden.'

Toch was de druk niet bij alle vakken even groot. 'Ik kan me een 4,5 veroorloven bij Nederlands geloof ik', vertelde een scholier.

De eindexamens duren nog tot eind deze maand.