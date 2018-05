Vernieler restaurant HaCarmel opnieuw vast

Saleh A., de Syrische man die vervolgd wordt voor het vernielen van de ruiten van koosjer restaurant HaCarmel, zit opnieuw vast. Hij heeft zich niet gehouden aan de voorwaarden die de rechter hem had opgelegd.

De 29-jarige man is tot twee keer toe niet verschenen bij de reclassering. De rechter had hem dat als voorwaarde bij zijn vrijlating opgelegd, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. De politie heeft hem zaterdag aangehouden. Hij zal zeker 28 dagen blijven vastzitten.

Saleh A. sloeg op 7 december de ruiten van het restaurant aan de Amstelveenseweg in. Hij riep onder andere 'Allahu akbar'. Hij wordt wel verdacht van vernieling en diefstal. Voor deze verdenkingen kan hij maximaal vijf jaar cel krijgen.

De eigenaar van het Joodse restaurant stapte in maart naar de rechter om A. te laten vervolgen voor terrorisme. De beslagkamer van het gerechtshof ging daar echter niet in mee. De zaak wordt op 11 juli door de rechtbank inhoudelijk behandeld.