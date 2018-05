Auto botst op voetganger bij zebrapad in Zuidoost

Een auto is vanmiddag tegen een voetganger gebotst, die een zebrapad aan het oversteken was op de Bijlmerdreef in Zuidoost. De voetganger is daarbij gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

Mogelijk heeft het slachtoffer een gebroken onderbeen, meldt de politie. De automobilist is ongedeerd gebleven. Wel zit er een barst in de ruit van het voertuig.

Een deel van de Bijlmerdreef is afgezet. De politie doet momenteel nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.