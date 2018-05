Zakaria Labyad definitief naar Ajax

Ajax heeft er een nieuwe aanwinst bij. Zakaria Labyad heeft een contract getekend voor vier seizoenen.

Labyad gaat Ajax tot en met 30 juni 2022 versterken. Vorige week werd al bekend dat hij waarschijnlijk bij Ajax zou tekenen, hij zou toen al een medische keuring hebben gehad.

De middenvelder is geboren in Utrecht. Voordat hij bij FC Utrecht speelde, speelde hij voor PSV en Sporting Clube de Portugal. In de winterstop verhuurde de Portugese club hem anderhalf jaar in voor het seizoen 2013-2014 aan Vitesse. Direct daarna werd hij een half jaar verhuurd aan het Engelse Fulham FC.