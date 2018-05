Van python in de wc tot loslopende neusbeer: Dierenambulance viert 40-jarig jubileum

Van een python in de wc tot een neusbeer die een medewerker bijt. Al veertig jaar staat Dierenambulance Amsterdam klaar voor dieren in de stad. Afgelopen weekend vierde de noodorganisatie haar jubileum.

De vrijwilligers hebben door de jaren heen veel mooie, maar ook treurige momenten meegemaakt: 'Een aangereden hond door een scooter. Als je je hond gaat uitlaten verwacht je niet dat je uiteindelijk de beslissing moet maken om hem in te slapen, omdat de verwondingen te ernstig zijn', blikt vrijwilligster Susan terug.

Ook zijn er veel bijzondere herinneringen gemaakt: 'Ik heb dus een keer een slang moeten pakken in het Westerpark. Die slang zat gewoon zo hoog als een python, dus ik schrok wel', vertelt Henk die ook vrijwilliger is.

Centrale doktersdienst

De afgelopen jaren doet de Dierenambulance er alles aan om de dieren in de stad te helpen of te redden. Veertig jaar geleden was dit anders, want toen bestond de noodorganisatie als een centrale doktersdienst. In de jaren '70 was dit een extra dienst voor mensen die buiten kantoortijden een dokter nodig hadden. Maar niet alleen mensen waren welkom. Er werden ook dieren gebracht. Na enige tijd werd de centrale doktersdienst professioneler en meer uitgebreid en ontstond daardoor meer ruimte voor de nooddienst voor dieren. Vanaf de dag van vandaag is dat de Dierenambulance Amsterdam.

Ondanks dat de Dierenambulance nu veertig jaar bestaat en draait op giften en erfenissen hoopt de organisatie in de toekomst toch meer op subsidie van het College. Dit om zo de dieren in de stad van dienst te kunnen blijven.