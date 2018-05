Zonnende man springt zinkende auto achterna

Omstanders zijn vanmiddag in de Houthavens een te water geraakte auto achterna gegaan.

Het ging om twee zonnende mannen. 'We zijn het water in gesprongen en er naartoe gezwommen', vertelt een van hen. 'Alleen de bestuurder was zelf de auto uit, dus er was geen redden meer aan. Hij kon zelf de auto uitkomen en het trappetje opklimmen, dus ik denk dat hij wel redelijk oké was. Geschrokken waarschijnlijk wel.'

Hoe de auto in het water bij de Silodam terechtkwam is voor de omstanders een groot raadsel. 'Daar breekt iedereen zijn hoofd over', vertelt een vrouw. 'Want het is eigenlijk geen doorgaande weg, het is een stoep. Dus het is heel onlogisch. Het is nu afwachten wat die man gaat zeggen.'

Lees ook: Auto te water bij Silodam in West: bestuurder bevrijdt zichzelf