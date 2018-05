Keuze voor politiek was voor Deniz Karaman niet vanzelfsprekend

Na de verkiezingen zien we een aantal oude bekenden, maar ook vooral veel nieuwe gezichten in de gemeenteraad. AT5 stelt een aantal nieuwkomers aan je voor.

Deniz Karaman (GroenLinks) is één van die nieuwkomers. Zijn keuze om de politiek in te gaan was verre van vanzelfsprekend, hoewel allebei zijn ouders ook politiek actief waren.

'Mijn moeder was ook gemeenteraadslid voor GroenLinks', vertelt hij. 'Mijn vader was ook politiek actief. Hij is vermoord toen ik drieënhalf was. Hij had de Turkse Arbeidersvereniging Nederland opgezet. Daardoor dacht ik dat dit een soort 'bedrijfsrisico' was van de politiek ingaan.'

Uiteindelijk bracht Deniz een tijd door in Istanbul waar hij, in 2013, van dichtbij een reeks grote protesten meemaakte. 'Daarna viel me op hoe de polarisatie, ook in Nederland, groeide. Toen besefte ik me dat ik daar iets aan wilde veranderen. In mijn eigen stad.'



