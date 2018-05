Hoe kon agent pistool kwijtraken? 'We hopen dat we er van kunnen leren'

De politie is een 'grondig onderzoek' gestart om uit te vinden hoe het pistool van een agent afgelopen zaterdag kon kwijtraken.

Dat gebeurde nadat de politie in actie kwam bij een ruzie tussen twee scooterrijders in Slotervaart. Er ontstond een worsteling met de agenten, later ontdekte een van hen dat het pistool weg was. Hoe dat kon gebeuren was vandaag nog steeds niet duidelijk.

'We zoeken het echt nog tot op de bodem uit', vertelt een woordvoerder van de politie. 'We hopen dat er uiteindelijk een verklaring komt van hoe dit heeft kunnen gebeuren en dat we daar dan als organisatie van kunnen leren.'

Drie aanhoudingen

Een arrestatieteam van de politie was nog een woning in Nieuw-West binnengevallen, maar daarbij werd niemand aangehouden. Op andere plekken zijn drie mensen aangehouden, maar twee van hen bleken niets met het incident te maken te hebben. Het wapen werd uiteindelijk in de bosjes gevonden, niet ver van de plek van de worsteling.

Volgens de woordvoerder is het voor de betrokken agent een 'heel heftig incident' geweest. 'Je komt daar gewoon ter plaatse om je werk te doen en opeens ben je je vuurwapen kwijt. Daarom doen we ook grondig onderzoek om te kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren.'