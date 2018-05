Twijfels over CityTrees in Valkenburgerstraat: 'Kost een hoop geld'

Op de drukke Valkenburgerstraat in het Centrum moeten CityTrees ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit verbetert. Maar experts twijfelen over het project. 'Er zijn geen rapporten waaruit blijkt hoe groot het effect is.'

Het bedrijf achter CityTree beweert zelf dat een van hun apparaten net zo reinigend werkt als 275 bomen. 'Juist als er ook gemeenschapsgeld naartoe gaat zou het fijn zijn als iedereen kan zien waarop deze claim gebaseerd is', vindt Joost Wesseling van Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Lees ook: Amsterdam 'plant' CityTrees: 275 bomen in één filter

Ook Jan Henk Tigelaar van stichting De Groene Stad twijfelt aan de CityTrees. 'Hiermee gaan we de luchtkwaliteit in de straat niet significant verbeteren.' Desalniettemin worden er eind deze maand meerdere Citytrees geplaatst voor een proef van tien maanden.

Twee ton

De test gaat zo'n 200.000 euro kosten. 'Dat is een hoop geld', stelt een buurtbewoner. Een ander twijfelt bovendien of het project wel succes zal hebben. 'Ik zie ook dat de CityTrees vaak stuk worden gemaakt.'

Ondanks de kritiek is het bedrijf achter CityTree niet van plan om het project te staken. Projectleider Dimitri Drijver wil benadrukken dat het 'eigenlijk om een heel groot onderzoeksexperiment gaat'. Volgens hem gaat de proef dan ook 'een schat aan informatie opleveren'.

Lees ook: Luchtzuiverende bankjes van 2 ton zijn 'symptoombestrijding'

Toch zou er als het aan de bewoners, Stichting de Groene Stad en het RIVM ligt maar één goede oplossing zijn. Tigelaar: 'Deze straat moet minder verkeer krijgen, of schoon verkeer.'