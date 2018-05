Scholiere Fay is blij als haar eindexamen er eindelijk op zit: 'Ik ben echt klaar met leren'

Voor velen was het vandaag een normale maandag, maar niet voor zo'n 211.550 middelbare scholieren. Vandaag begonnen namelijk de eindexamens en dat brengt voor veel scholieren zenuwen met zich mee. Een van die scholieren is Fay. Ze zit in het laatste jaar van het vmbo. Volgens haar wegen de laatste loodjes het zwaarst. 'Ik kan echt niet wachten. Ik ben echt klaar met het leren'.

Waar ze vooral moeite mee heeft is het afronden van de vakken waar ze niet veel passie voor voelt en later niets mee gaat doen.

Ze heeft een duidelijk toekomstplan voor ogen. Of tenminste, twee toekomstplannen. Ze wil interieuradviseur of danseres worden. 'Ik dans ook acht uur in de week, dus ik zou best wel choreograaf willen worden of in ieder geval iets met dansen doen. Maar dat is best wel zwaar, dus ik weet niet of dat iets voor mij is.'

Lees ook: Eindexamens van start: 'Raar gevoel in onderbuik'

Toch schat ze haar kansen hoog in om haar examens te halen: 'Ik ben nu al drie weken hard aan het leren en ook heb ik voor mijn oefenexamens alleen boven de zevens en achten gehaald. Ik hoop natuurlijk dat deze tas uithangt over een paar weken!', zegt ze terwijl ze haar schooltas vasthoudt.