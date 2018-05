Eigenaar Hacarmel na aanhouding vernieler: 'Hij is extremist, inpakken en wegwezen'

Sami Bar-On, eigenaar van van Hacarmel, is niet onder de indruk van de aanhouding van de vernieler van zijn restaurant.

Vandaag werd bekend dat Saleh A. opnieuw is opgepakt omdat hij tot twee keer toe niet is verschenen bij de reclassering. A. sloeg op 7 december de ruiten van het restaurant aan de Amstelveenseweg in. De rechter liet hem vrij, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak, maar dan moest hij wel met de reclassering blijven praten.

'Hoe lang zit hij nog vast?', vraagt Bar-On zich af. 'En dan zegt hij, ja ik zal een leuke jongen blijven. En dan mag hij eruit. Flauwekul. Wegwezen. Inpakken en wegwezen, dat is de oplossing. Hij heeft hier in Holland niks te zoeken. (...) Extremisten, stuur ze naar waar ze vandaan komen. Er is geen andere oplossing.'

Volgens Bar-On heeft A. 'schijt aan iedereen'. 'Hij heeft ook schijt aan de rechter. Hij zegt tegen de rechter dat dit de eerste stap was. De rechter vroeg hem drie keer wat de tweede stap is, hij zegt, ik zeg niks. Later zegt hij, ik vertel het later. En de rechter laat hem vrij.'

Bar-On voelt zich niet veiliger na de aanhouding van A. 'Er zijn nog duizend extremisten die hier rondlopen. Dit was er een van. Voor mij maakt het niets uit. Het is niet deze persoon of die persoon. Wie extremist is, heeft hier niets te zoeken. Het is een vrij land, Iedereen moet zijn geloof houden en in vrede leven. Ben je er niet blij mee, dan moet je inpakken en wegwezen. Er is geen andere oplossing.'

Op 11 juli zal de zaak inhoudelijk worden behandeld door rechtbank. Dan zal ook de officier van justitie een strafeis formuleren.