Tientallen bijeen voor omgekomen motorrijder (30): 'Hij was een uit de miljoenen'

Cengiz Selcuk, de 30-jarige motorrijder die afgelopen zaterdag door een aanrijding op de Haarlemmerweg overleed, werd vandaag herdacht. Tientallen motorrijders en taxichauffeurs verzamelden bij het Surinameplein om vervolgens naar de Haci Bayram Moskee in Osdorp te rijden. Daar werd gebeden voor Cengiz en steun betuigd aan zijn vrouw en kinderen.

'Cengiz is ook rij-instructeur. Hij heeft jarenlange rijervaring, hij had ook de allernieuwste type Suzuki GSX-R. Cegiz gaf heel veel om zijn uitrusting, om zijn motorpak en om zijn helm. Zijn motorequipment was altijd "top-notch". Hij reed ook altijd veilig. Hij was geen rijder die wheelies maakte', vertelt een van hen. 'Hij was heel secuur met rijden, zijn rijbewijs had hij ook nodig voor zijn rijschool.'

Volgens de nabestaande was Cengiz op weg naar huis. 'Hij reed op een voorrangsweg. Het tegenovergestelde verkeer had ook groen licht, die slaat linksaf. De voorrangsweg over. Hij komt aanrijden, hij remt. Hij remde dus zodanig, omdat hij anders niet had kunnen redden, waardoor hij met zijn motor en daarna hij zelf op de auto is geklapt.'

'Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.' De politie deed afgelopen weekend een getuigenoproep naar aanleiding van het ongeval.