RMC maakt bezwaar tegen boete: 'Voldoende inspanning om elektrisch te rijden'

Vervoerder RMC is niet van plan de boete die de gemeente heeft opgelegd vanwege het niet-elektrisch rijden te betalen.

In het contract met de gemeente stond de afspraak dat de vervoerder per 1 januari van dit jaar volledig elektrisch zou gaan rijden. RMC gaf eerder al aan dit niet te gaan redden. Vervolgens werd afgesproken dat begin april alle honderd taxi's van RMC elektrisch zijn. Omdat dit niet is gelukt, krijgt de vervoerder een boete van 150.000 euro.

'RMC heeft in de afgelopen maanden fors geïnvesteerd in de aanleg van elektrische laadinfrastructuur en de aanschaf van elektrische voertuigen', laat een woordvoerder van de vervoerder weten. 'De aanleg is op onderdelen vertraagd door externe factoren. RMC is dan ook van mening dat voldoende inspanning is en wordt gepleegd om zo snel mogelijk elektrisch te rijden. RMC gaat hier bezwaar tegen aantekenen.'

De vervoerder heeft ook een boete gehad omdat een te groot deel van de klanten te lang op de taxidienst moest wachten. Deze boete gaat RMC niet aanvechten. 'RMC stelt alles in het werk om op korte termijn te voldoen aan de norm en is daarover ook in overleg met de gemeente Amsterdam.'

RMC, de afkorting voor Rotterdamse Mobiliteit Centrale, zorgt sinds juli 2017 voor het aanvullend openbaar vervoer in de stad. Amsterdammers die slecht ter been zijn worden voor een prijs die vergelijkbaar is met een busrit naar hun bestemming gebracht.