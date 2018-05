Opgesloten baby uit auto gered met politiekraan in Nieuw-West

Een bezorgde vader vroeg vanmiddag de politie in Nieuw-West om hulp. Hij had zijn baby in de auto laten zitten en de deur was dichtgevallen, terwijl de sleutels nog in de auto lagen.

Het was behoorlijk warm buiten, waardoor ook de temperaturen in de auto snel opliepen. Agenten schoten daarom spoedig te hulp met een politiekraan. Ze wisten de auto uiteindelijk te openen, zonder dat het voertuig beschadigd werd.

'De baby is in goede gezondheid herenigd met de ouders', meldt de politie op Facebook. Vanwege de schrik kreeg de baby een zogenoemde traumabeer mee naar huis.