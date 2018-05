Gewonde bij schietpartij op Sumatraplantsoen

Foto: Foto via AT5-whatsapp (0651190938)

Bij een schietpartij op het Sumatraplantsoen in Oost is rond 22.15 uur iemand gewond geraakt.

Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. Het slachtoffer is door een ambulance met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, volgens de politie was hij of zij wel aanspreekbaar.

Agenten hebben een groot gebied afgezet. De recherche is ter plaatse en de Forensische Opsporing van de politie doet sporenonderzoek.

Er is nog niemand aangehouden.