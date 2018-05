Minister: 'Negatieve effecten internationalisering hoger onderwijs in goede banen leiden'

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen hebben vandaag een 'internationaliseringsagenda' gepresenteerd, waarin de 'kansen en knelpunten' van buitenlandse studenten worden benoemd.

Ook minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66) was aanwezig. 'Het appèl wat zij op mij doen is, en dat deel ik met hen, laten we nou zorgen dat we die meerwaarde van internationalisering in het hoger onderwijs houden en versterken.'

Lees ook: Opnieuw meer internationale studenten in de stad: 'Het lijkt me een leuke plek'

Ze wil niet zeggen of de gevolgen van de internationalisering onderschat zijn. 'We moeten vooral zorgen dat we de meerwaarde houden en dus kijken hoe we de negatieve effecten die dat soms heeft in goede banen leiden.'

Zo zijn er volgens haar 'goede instrumenten' nodig. 'Dat is niet een kwestie van geld, maar wel een kwestie van gewoon de goede instrumenten en goede afspraken met elkaar maken.'

Lees ook: UvA wil toestroom van internationale studenten beteugelen

In de stad is het vinden van genoeg woonruimte een 'vraagstuk'. 'Daar zal met ook het stadsbestuur een goede oplossing voor moeten worden gevonden. Hoe kunnen we en de Nederlandse studenten en de buitenlandse studenten huisvesten en wat mij betreft op zo'n manier dat ze elkaar zoveel mogelijk ontmoeten.'