Jorrit Nuijens (GL) bijna raadslid-af: 'Ik kom niet naar Diemen om Amsterdammertje te spelen'

Maandag is het conceptcoalitieakkoord in Diemen gepresenteerd. Net als in Amsterdam werd GroenLinks ook daar de grootste. Amsterdams raadslid voor GroenLinks, Jorrit Nuijens, stapt over van de stad waar de waan van de dag een grote rol speelt, naar de veel kleinere gemeente Diemen. Hij wordt daar wethouder en verlaat daarmee na acht jaar de Amsterdamse politiek.

'Ik heb nog geen felicitaties in ontvangst willen nemen', zegt Nuijens over zijn kersverse rol als wethouder in de gemeente die tussen Zuidoost en IJburg ingeklemd zit. Nuijens kondigde zijn kandidaat-wethouderschap in Diemen voor de verkiezingen aan. Toen hij ook werd herkozen in Amsterdam, heeft hij even getwijfeld of hij die zetel toch zou innemen. Nuijens: 'Maar ik wilde niet vooruitlopen op de uitkomst van onderhandelingen in Diemen. En daarnaast ben ik een gekozen raadslid voor de gemeente Amsterdam. We haalden tien zetels en ik ben de nummer tien.'

Lees ook: Raadslid Jorrit Nuijens kandidaat-wethouder in Diemen

Brede portefeuille

Nu de onderhandelingen in Diemen klaar zijn, verlaat Nuijens toch zijn zetel. Hij wordt opgevolgd door jurist Nienke van Renssen. Al zal Nuijens de taak pas officieel op zich nemen als het nieuwe college wordt geïnstalleerd, waarschijnlijk op 30 mei. Hij wordt dan één van de drie wethouders met een brede portefeuille. Onder andere Openbare Ruimte, Afval, Groen, Duurzaamheid, Armoedebeleid, Statushouders en Dierenwelzijn vallen onder zijn hoede. Graag had hij er ook Diversiteit bij gehad. 'Daar moest ik met een klein traantje afscheid van nemen', zegt hij. 'Maar ik heb het volste vertrouwen dat dat bij Jeroen (Klaasse, D66 red.) in goede handen is.'

'Vergrootglas op Amsterdam'

Nuijens klinkt vastberaden als hij over zijn nieuwe gemeente praat, alsof hij Amsterdam helemaal niet gaat missen. 'Op Amsterdam ligt een enorm vergrootglas. Dat maakt het spannend, maar dat maakt ook dat de raad wat meer gedreven wordt door de waan van de dag. Dat aspect ga ik niet missen', legt Nuijens uit. 'Ik ga naar een kleinere gemeente waar het veel minder gaat om een hoog politiek spel.'

Lees ook: Raadsleden Mbarki en Nuijens nog één keer naast elkaar: 'Hebben meer lol dan je denkt'

Politiek spel

'Ik kan best lol beleven aan dat politieke spel, maar het was was niet mijn favoriete deel als raadslid.' In een kleinere gemeente en in de functie van wethouder hoopt hij meer en sneller dingen voor inwoners voor elkaar te kunnen krijgen. 'In Amsterdam heb veel gehad aan het feit dat ik makkelijk lul en goede oneliners kan verzinnen, maar daarom zit ik niet in de politiek. Als wethouder in een kleinere gemeente gaat het hopelijk meer om de inhoud.'

'Amsterdammertje spelen'

Het – nu nog – Amsterdamse raadslid komt niet naar de buurgemeente om er 'Amsterdammertje te spelen', zegt hij. Nuijens: 'Diemen is een eigen gemeente die een eigen plan moet trekken. Diemen is geen Weesp. We hebben een krachtig en stabiel bestuur, voeren onze taken goed uit en staan door de schaal dichtbij burgers. Juist daarom, moet het een zelfstandige gemeente zijn.' Tijdens een referendum stemde inwoners van Weesp voor het plan om zich aan te sluiten bij de gemeente Amsterdam.

Bier drinken met GL Amsterdam

Gaat hij de stad dan helemaal niet missen, al fiets je er zo naartoe? 'Ik hou van Amsterdam en het is een grote eer om raadslid te zijn in de hoofdstad waar ik ben geboren en getogen. En ik blijf wel bier drinken met mijn GroenLinks-collega’s in Amsterdam. Maar ik vind het ook heerlijk dat ik straks in Diemen in een groene omgeving ga wonen.'