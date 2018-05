Ramadan van start: maand van bezinning voor moslims

Moslims in de stad beginnen vandaag met de ramadan, de jaarlijkse maand van bezinning voor de islam. Tijdens deze maand mogen moslims onder andere niet eten, drinken, roken en vrijen tussen zonsopkomst en zonsondergang.

De vastenmaand valt niet elk jaar in dezelfde periode. Het begin van de ramadan valt samen met de stand van de maan en is dus ook niet overal hetzelfde. Deze ramadan is het lang licht en warm, ook overlapt het dit keer met de eindexamens. Aan het eind van de ramadan wordt het Suikerfeest gevierd en mag er weer gegeten worden.

Moslims herdenken tijdens de vastenmaand dat de profeet Mohammed de eerste van zijn openbaringen ontving. De ramadan is bedoeld om de ziel te reinigen en het is een maand van bezinning. Veel moslims gaan ook vijf keer per dag naar de moskee om te bidden. Mensen die niet weg kunnen vanwege hun werk bidden op een andere plek. Er wordt extra aandacht besteed aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid.

Suikerfeest

Bepaalde groepen zijn niet verplicht om te vasten. Het gaat dan om zieken, zwangere vrouwen, militairen in oorlogstijd, jonge kinderen, reizigers en mensen voor wie het niet eten een bedreiging vormt voor de gezondheid of als het vasten de genezing van een ziekte vertraagd.

Op 14 juni eindigt de Ramadan. Een dag erna start het Suikerfeest, dat drie dagen duurt.