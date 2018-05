Twee gewonde verdachten opgepakt na schietpartij Indische Buurt

Er zijn na de schietpartij gisteravond bij het Sumatraplantsoen twee mannen aangehouden. Beiden hielden schotwonden over aan het incident.

Een 25-jarige man werd gewond bij het plantsoen gevonden, getuigen hoorden daar rond 22.15 uur schoten. Later die avond meldde een 19-jarige man zich met een schotwond in een ziekenhuis, hij is daar vervolgens aangehouden.

De politie denkt dat de twee ruzie kregen en vervolgens elkaar beschoten hebben. Er loopt nog een onderzoek naar de schietpartij, nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten. Getuigen kunnen zich melden op 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.