Verkoeling ver te zoeken door niet werkende fonteinen op pleinen

Het is deze dagen weer zomers warm in de stad en dat leverde veel waterpret op. Maar niet op Haarlemmer- en Mercatorplein. Want de fonteinen die daar normaal gesproken voor veel verkoeling zorgen doen het niet. Tot teleurstelling van de kinderen uit de buurt.

Op het Haarlemmerplein is het met mooi weer meestal één groot water ballet. Maar is dat nu wel anders. 'Je kan hier niet spelen, terwijl deze fontein er wel voor gemaakt is', zegt één van de kinderen die op het plein aan het voetballen zijn. 'Het is heel jammer. Met mijn kindjes woon ik in de buurt. Het is niet goed, maar wat ga ik doen?', zegt een vader op het plein.

Ook op het Mercatorplein was het gisteravond kurkdroog. 'Het is toch wel leuk om nog wat water over je heen te krijgen. Want ik zou vandaag natuurlijk heel graag naar een buitenbad gaan, maar een fontein is ook goed', zegt een teleurgesteld kind op het Mercatorplein.

De gemeente laat weten dat de fontein op Mercatorplein tijdelijk uit stond vanwege reparaties. Deze zal 'zo snel mogelijk' weer aan staan. En op het Haarlemmerplein moet de fontein door een misverstand nog worden schoongemaakt. Deze zal, helaas voor de buurtkinderen, pas volgende week donderdag weer aangaan.