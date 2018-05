Betaald parkeren in stadsdeel Noord fors uitgebreid

De gemeente gaat het aantal betaalde parkeerplaatsen in stadsdeel Noord flink uitbreiden. Nu zijn dat nog 'blauwe zones'.

In blauwe zones mag je maximaal 2,5 uur gratis parkeren. Maar in veel van deze zones moet er vanaf 1 juli betaald worden om te parkeren. Dat is volgens de gemeente nodig omdat stadsdeel Noord steeds drukker wordt, onder andere door de komst van de Noord/Zuidlijn.

In dit document is te zien welke straten veranderen naar betaald parkeren. Bewoners en ondernemers moeten voor 1 juli een parkeervergunning aanvragen. De gemeente raadt aan om dit digitaal te doen, omdat het bij het stadsloket nogal druk kan worden door de enorme uitbreiding van het betaald parkeren.