Met opening 'Pauls Parkeerpaleis' is de cirkel rond voor Paul Slettenhaar

Het was jarenlang het favoriete project van Paul Slettenhaar, de Albert Cuypgarage. Vanmiddag om 16.00 uur opent Slettenhaar de 260 meterlange garage tijdens wat waarschijnlijk één van zijn laatste optredens zal zijn als stadsdeelbestuurder.

Slettenhaar maakte zich jarenlang hard voor de garage die de bijnaam 'Paul's Parkeerpaleis' kreeg. 'Ik ben maar een klein onderdeeltje van dit geheel', zei Slettenhaar. 'En het gaat gewoon om Amsterdam. De Pijp is Albert Cuyp en dit is een mooie verbinding met de kunst en de musea in de buurt.'

Het 56 miljoen kostende project stuitte bij de besluitvorming in 2012 al op flinke weerstand, de bouw werd nog stilgelegd en ook de aanleg zelf verliep niet altijd vlekkeloos. Maar het uiteindelijke resultaat mag een architectonisch kunststukje genoemd worden: de garage ligt op 9 meter diepte en ligt letterlijk onder een laag van 2,5 meter water. Het parkeerpaleis biedt plek aan 600 auto's en 60 fietsen.

Vorige maand was er dan al het eerste glorieuze moment. Slettenhaar mocht de garage 'onder water zetten'. Maar liefst 72 miljoen liter werd de enorme betonnen bak boven de parkeergarage ingepompt. De beelden van de VVD'er met een haperende luchttoeter vormden prompt een inspiratie voor talloze spoofs.

Het monsterproject is overigens nog niet helemaal voltooid, zo moeten de kades van de Ruysdaelkade en Hobbemakade nog opnieuw opgebouwd worden. Maar de garage gaat dus alvast open waarmee de spreekwoordelijke cirkel voor Slettenhaar rond is. Op de Stopera wordt druk gesleuteld aan een nieuw 'kneiterlinks' college zonder de VVD. De kans dat het VVD-uithangbord op rechts zijn positie in Zuid behoudt, lijkt niet heel groot.

Zijn vertrek zou het einde betekenen van 24 jaar politiek in Amsterdam-Zuid. De ict'er en politicoloog is sinds 1994 al actief, onder meer als fractievoorzitter van de VVD in Oud-Zuid, portefeuillehouder in Zuideramstel en voorzitter van stadsdeel Zuid. Hij blijft nog wel Statenlid voor zijn partij.