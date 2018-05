Schildpad aangetroffen vlakbij Artis: 'Hij is niet van ons'

Deze landschildpand greep Bevrijdingsdag aan om zelf de vrijheid te kiezen. Het diertje werd op 5 mei aangetroffen door personeel van de Dierenambulance op de Plantage Middenlaan in Oost.

'Landschildpadden worden vooral als huisdieren gehouden door mensen in een terrarium. Ze kunnen hier niet overleven. In dit warme weer wel, maar vorst overleven ze niet', zegt een woordvoerder van de Dierenambulance Amsterdam. De landschildpad mag overigens gewoon als huisdier worden gehouden, in tegenstelling tot waterschildpadden.

De schildpad werd gevonden vlakbij dierentuin Artis, maar een woordvoerder laat weten de verdwaalde schildpad niet te kennen. 'Hij is niet van ons.' Bij de Dierenambulance bestaat het vermoeden dat het dier is gedumpt door zijn of haar eigenaar. De schildpad is gezond. Het dier zit nu bij de Reptielenopvang Zwanenburg, waar er naar een nieuwe eigenaar zal worden gezocht.