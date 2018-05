Boetes tot 300 euro geëist voor bedreigen Quinsy Gario

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft boetes geëist van 200, 250 en 300 euro tegen drie mannen die ernstige bedreigingen uitten tegen activist Quinsy Gario. De drie mannen zouden in 2014 via Facebook de bedreigingen hebben gedaan.

Gario was toen initiatiefnemer van de actie 'Zwarte Piet is Racisme'. Zijn acties stuitte op een hoop tegenstand wat vaak resulteerde in racistische scheldkannonades en dus bedreigingen. Daarvan deed Gario aangifte, schrijft NH Nieuws.

De activist deed aangifte van zo'n 800 berichten. Het OM selecteerde er negentien die het meest ernstig waren. Zo werd er onder andere gezegd dat Gario moest worden 'afgeschoten'. Volgens het OM is daar sprake van opruiing. 'Gevaarlijke uitlatingen in een toch al verhit debat', zegt de officier van justitie.

Opvallend is dat de zaak flink vertraagd werd door interne 'verschillen van inzicht binnen het OM' over hoe de zaak moest worden afgedaan. Waar de verschillen van inzicht precies over gingen is niet bekend.