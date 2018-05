Van der Laan krijgt eigen tentoonstelling in Amsterdam Museum

Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan krijgt een eigen tentoonstelling in het Amsterdam Museum. 'De Mooie Stad - Amsterdam door de ogen van Eberhard van der Laan' is vanaf 17 juni te zien. Hij heeft zelf gewerkt aan de tentoonstelling.

De tentoonstelling bestaat uit ruim tachtig foto's en voorwerpen uit het archief van het Amsterdam Museum en het Stadsarchief. Van der Laan wilde met de tentoonstelling laten zien hoe de Amsterdammers omgingen met de uitdagingen van snelle groei en een bloeiende economie. De burgemeester hoopte een aanzet te geven tot een goed gesprek over de toekomst van de stad. Zo zijn er voorwerpen te zien als een blowverbod-bord en een foto van de Marokkaanse boot tijdens de Gay Pride.

Vondelpark na economische groei

Van der Laan blikt in de tentoonstelling terug op de perioden van snelle groei. Die brachten steevast problemen met zich mee als overlast, een oververhitte woningmarkt en drukte op de straat. Ook kwam er meer werk in de stad, meer bewoners en meer toeristen. Door de jaren en zelfs eeuwen heen heeft het de stad veel gebracht. Zo is de Grachtengordel nooit gegraven als er begin zeventiende eeuw geen woningtekort was. En zonder de economische bloei in de negentiende eeuw was het Vondelpark er nooit gekomen.

Historisch en eigentijds

Als gastcurator vond Van der Laan het lastig een keuze te maken uit de ruim 90.000 voorwerpen die in het depot van het museum opgeslagen liggen. Uiteindelijk heeft hij zowel historische als eigentijdse voorwerpen uitgekozen voor de tentoonstelling. De groei van de stad in de Gouden Eeuw is te zien, maar ook beelden van de drukte door toerisme een eeuw geleden.

De tentoonstelling zal te zien zijn in de Amsterdam Galerij, de gratis toegankelijke museumstraat van het Amsterdam Museum.