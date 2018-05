Politie vraagt om informatie over zes jaar vermiste Diemenaar

Hans Nolte raakte vermist op 3 november 2012. Nog steeds hebben zijn vrouw, dochter en zoon geen idee wat er met hem gebeurd is. De politie vraagt zes jaar na dato opnieuw aandacht voor de zaak.

Hans, afkomstig uit Diemen, ging boodschappen doen op de dag dat hij vermist raakte en kwam nooit meer thuis. Waarschijnlijk vertrok hij in zijn donkerblauwe Citroën Xsara Picasso naar de Jumbo in Diemen-Zuid.

Naardermeer

Vier dagen nadat hij voor het laatst was gezien werd zijn auto gevonden bij het Naardermeer, een plek waar Hans vaak wandelde. Hans is 1,82 meter lang en heeft blauw/grijze ogen. Hij had zes jaar geleden een korte grijze baard en bruin haar en is nu 67 jaar oud.

De politie heeft destijds uitgebreid gezocht naar Hans. Bij de zoektocht werden zelfs een Apache helikopter en een F-16 ingezet. De politie vraag nu opnieuw naar informatie omtrent de vermissing.