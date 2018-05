Een pilletje was nog nooit zo gevaarlijk als nu

De gemiddelde dosering mdma in xtc is weer toegenomen. Dat betekent dat de partydrug sterker dan ooit is, maar ook gevaarlijker. Tegelijkertijd is cocaïne steeds zuiverder, wat ironisch genoeg wel 'veiliger' is.

Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut, schrijft Het Parool. De organisatie vindt de stijging mdma in xtc ernstig. Veel jonge gebruikers zouden denken 'hoe sterker hoe beter', maar bij hogere doseringen komen juist veel meer gevaren om de hoek kijken. Onder andere oververhitting, uitputting en hersenbeschadiging horen tot de risico's. Ook neemt de kater na het gebruik toe en kan je lichaam nog weken last hebben.

Lees ook: Oranje Donald Trump-xtc is Amsterdams nieuwste exportproduct

Wat de toename van de hoeveelheid mdma in xtc-pillen betekent in het aantal dodelijke incidenten, is niet duidelijk. Maar zeker is dat er jaarlijks tien tot vijftien mensen komen te overlijden door deze partydrug.

Minder verliefd gevoel

Door de toenemende hoeveelheid mdma, verliest de pil ook zijn functie als 'lovedrug'. Zo zul je minder het lievige en sociale gevoel krijgen tijdens het gebruik. Tien jaar geleden was het gemiddelde 80 milligram mdma in een pil. Nu is het gemiddelde aanzienlijk toegenomen tot 167 mg per pil.

Naast de toegenomen dosering van xtc is er nog een duidelijk verband te vinden in de zuiverheid van cocaïne. In 2017 zat er gemiddeld 68 procent pure cocaïne in een gekochte gram. De jaren ervoor was dat lager. In tegenstelling tot xtc, is het gebruik van cocaïne dan toch 'beter'. Dat komt omdat cocaine minder vaak wordt gesneden met levamisol, een ontwormingsmiddel voor dieren. Als je er dan toch voor kiest om cocaïne te gebruiken is het dus beter om de drugs met zo min mogelijk levamisol te hebben.

Lees ook: Xtc gedogen? 'Het is minder schadelijk dan paardrijden'

Waarom xtc steeds sterker wordt en cocaïne juist zuiverder, is onduidelijk. het lijkt erop dat drugshandelaren slim inspelen op de vraag van jongeren die het liefst drugs kopen met een hogere dosering.