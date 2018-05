Uitgever trekt omstreden boek van 'De Pet' plotseling terug

Het omstreden boek van oud-rechercheur Jacques Kist wordt voorlopig niet gepubliceerd. Kist was volgens justitie de illustere politiemol met de bijnaam 'De Pet'. Lang streed hij om zijn onschuld te bewijzen. In zijn boek wijst hij anderen aan als 'De Pet'.

Eigenlijk zou het boek al volgende week, op 24 mei, verschijnen. Het is al te bestellen. Maar opeens trok uitgeverij Het Spectrum gisteren het boek terug. 'Helaas heeft de uitgever in overleg met de directie besloten deze titel toch niet uit te geven. (...) Heel jammer, maar het is niet anders voor dit moment', liet een een woordvoerder van de uitgeverij weten.

Maar vandaag is het verhaal anders. Het boek zou alleen uitgesteld zijn. 'Het boek bevat gevoelige informatie en we willen alles grondig checken en zorgen dat alles juridisch en moreel goed in elkaar steekt', zegt een voorlichter dinsdag tegen AT5. 'Helaas heeft dat meer tijd in beslag genomen dan we hadden gehoopt.'

Willem Holleeder

Duidelijk is dat de inhoud van het boek Onder de Pet, het ware verhaal van de vermeende politiemol op zijn zachtst gezegd gevoelig te noemen is. Kist werd tijdens zijn carrière vervolgd omdat hij 'De Pet' zou zijn, zoals deze politiemol in het wereldje genoemd werd. Dit was een corrupte agent waarvan nooit duidelijk is geworden wie het is geweest. Onder anderen Willem Holleeder kreeg informatie van deze corrupte agent.

Kist hanteert tegenwoordig de bijnaam als geuzennaam, maar heeft jarenlang gestreden om zijn onschuld te bewijzen. In zijn boek komt hij met zijn eigen theorieën over 'een hoge politieman die driftig lekte'.

Kist zelf zegt nogal verrast te zijn door het plotselinge uitstel. 'Ik wacht het af, ik weet niet wat er nu gaat gebeuren.'