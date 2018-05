Celstraffen voor ontvoering Amstelveen waarbij pink van slachtoffer werd afgeknipt

Twee mannen van 30 en 24 jaar oud krijgen 6 en 3 jaar celstraf voor een bizarre ontvoering in Amstelveen. Het slachtoffer werd op klaarlichte dag beschoten op een parkeerplaats en meegenomen naar Leiden. Daar werd onder meer zijn pink afgeknipt.

Het begint allemaal op 9 maart vorig jaar, als het slachtoffer vanaf de Van Der Hooplaan in Amstelveen wordt gekidnappt. De daders beschieten het slachtoffer terwijl hij in zijn auto zit. De man wordt door gemaskerde mannen uit de auto getrokken en onder bedreiging van een vuurwapen meegenomen naar een woning in Leiden. Daar wordt hij urenlang vastgehouden en ernstig mishandeld.

Lees ook: Mannen met bivakmutsen ontvoeren man in Amstelveen

Pink afgeknipt

'Zijn pink wordt door een van de ontvoerders afgeknipt. De ontvoerders dreigden nog meer lichaamsdelen af te knippen als de man niet een miljoen euro zou regelen. Uiteindelijk hebben de mannen hun slachtoffer op straat in Leiden achtergelaten', schrijft de rechtbank. Ze spreekt dan ook over 'gruwelijkheden die we niet vaak zien'.

Motief onduidelijk

Wat het precieze motief was van de ontvoering is nog steeds onduidelijk. De daders hielden zich volgens de rechtbank bezig met drugshandel. De 30-jarige dader had een grote rol bij de ontvoering. 'Voorafgaand aan de ontvoering had hij ook nog de dagelijkse bezigheden van het slachtoffer via een peilbaken onder diens auto in beeld gebracht. Daarnaast huurde hij de auto die voor de ontvoering werd gebruikt', aldus de rechtbank.

Lees ook: Ontvoerde man gewond op straat gevonden in Zuid-Holland

De 24-jarige man is medeplichtig, hij regelde het huis waar het slachtoffer werd vastgehouden. 'De rechtbank kan niet vaststellen dat hij bij de feitelijke ontvoering in Amstelveen of in de woning in Leiden bij het slachtoffer is geweest', valt te lezen in een verklaring van de rechtbank. Daarom krijgt hij een lagere straf.